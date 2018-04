Grande Fratello 2018: Torna Barbara D'Urso dopo 15 anni - Anticipazioni prima puntata

di ida di grazia

Grande Fratello 2018 quando va in onda? Tutti gli appuntamenti del daytime

di nuovo insieme dopo quindici anni, in prima serata su Canale 5.Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, che seguiremo in diretta su Leggo.it , torna sul piccolo schermo con due opinionisti d’eccezione:La casa più spiata d'Italia, torna nella versione originale, che nel 2004, guidata proprio dalla D'Urso vinse addirittura contro il Festival di Sanremo.Protagonisti di questa quindicesima edizioneche, reclusi nella Casa per sette settimane, si contenderanno un montepremi finale di. Al centro del racconto televisivo, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico, perché legate a fatti di cronaca e attualità, altre invece ancora da scoprire.Del gruppo faranno parte anche i concorrenti scelti dopo l’esperienza ne “”. Da venerdì 13 aprile, tre ragazzi,vivono in un casale vicino Roma. Il pubblico li sta conoscendo attraverso i contenuti pubblicati sulle principali piattaforme web dedicate al programma – sito e social network – e le clip mostrate a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”. Nel corso della prima puntata, si scoprirà cosa ha in serbo per loro Grande Fratello.Esclusiva novità di questa edizione è la rivoluzione tecnologica della Casa: con GF15 debutterà, infatti, un innovativo sistema di produzione che coinvolgerà i reparti video, audio ed editing. L’Italia sarà il primo Paese al mondo a sperimentare questo nuovo modello produttivo. La Casa di GF15 è dotata di 106 telecamere, di cui 96 “remotate”, in altissima definizione, controllate attraverso dei touch screen.La Casa è un grande open space di 825 mq. Colorata e luminosa, è dotata di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere. Non mancheranno stanze segrete che verranno svelate nel corso del gioco e una nuova “disagiatissima” zona.Sono 7 i concorrenti già svelati: oltre i "tre boni" nel casale, entreranno nella casaOltre all’appuntamento di prime time e alle finestre di daytime di Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 10.00 alle 2.00 del mattino successivo) e La5 (alle 12.00 e alle 18.00). Sempre su Mediaset Extra, dal lunedì al venerdì alle 20.30 andrà in onda “Ultime dalla Casa”, branded content realizzato da Videonews.Il pubblico sarà inoltre protagonista attivo del programma, grazie alle tantissime iniziative interattive del sito ufficiale www.grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Fan (gratuita e disponibile per smartphone e tablet su tutti sistemi operativi), dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram e chatbot attivo su Facebook Messenger).