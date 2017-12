I gemelli che hanno speso 15mila dollari per assomigliare a Brad Pitt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assomigliarsi l'un l'altro non basta a una coppia di giovaniche pur di assumere le sembianze del beniaminoha speso ben 15mila dollari in interventi di chirurgia estetica.Matt e Mike Schlepp, hanno persino partecipato alla trasmissione di MTV, "I Want A Famous Face", per ottenere un aiuto ad assomigliare al loro idolo. Mike si è sottoposto ad un intervento al naso, oltre ad aver inserito protesi nelle guance, mascelle e mento. Per Matt è stato sufficiente rifare naso e un impianto al mento. I due hanno anche 41 impiallacciature di porcellana impiantate per assomigliare meglio al pezzo grosso di Hollywood, e non se ne pentono neanche un po'.Matt ha detto nello show: "Lo farei dieci volte. Mi ha sicuramente aiutato ad avere più ragazze. Ho ottenuto un cambiamento così drastico che le amiche che non vedevo da un po' non riuscivano a smettere di fissarmi. Se questo non ti fa sentire bene, allora cosa potrebbe?" Mike ha convenuto, dicendo: "Non ho mai pensato di poter essere felice come lo sono adesso. Mi sento in cima al mondo".Sembra che Brangelina sia l'oggetto dei desideri estetici di molte persone recentemente, dopo che una adolescente iraniana è stata sottoposta a cinquanta interventi chirurgici per assomigliare ad Angelina Jolie.