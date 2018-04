Gardaland Magic Circus, fino a domenica clown e trasformisti fra il pubblico

PESCHIERA - Iniziato sabato 7 aprile proseguirà fino a domenica 22 il Gardaland Magic Circus, evento che porta nel Parco Divertimenti la magìa del circo. Per il terzo anno Gardaland accoglie simpatici clown, misteriosi trasformisti, coraggiosi acrobati e abili giocolieri che, durante queste giornate, regalano un’atmosfera giocosa capace di sorprendere grandi e bambini.



Ogni mattina, all’apertura del Parco, Prezzemolo e i ballerini di Gardaland sono pronti ad accogliere gli ospiti poi ecco le attività circensi: le esibizioni di giocoleria, gli spettacoli di burattini e le evoluzioni di abili acrobati! Una delle novità di questa terza edizione della kermesse è la presenza di Davide De Masi. Performer tra i più richiesti in ambito internazionale, ha partecipato a diverse trasmissioni tv e festival circensi di tutta Europa ed è stato anche selezionato da Arturo Brachetti per entrare a far parte del suo cast artistico. Presso Buffalo Stage, David De Masi si cimenta nello show “Il grande David” durante il quale si esibisce in numeri di giocoleria e di equilibrismo sul monociclo coinvolgendo il pubblico con la sua simpatia e comicità.



Grande novità di questa edizione è Magic Circus Show, l’originale spettacolo in scena in piazza Valle dei Re: all’interno di un grande e colorato chapiteau, alla presenza di ben 400 spettatori, si esibiscono gli affermati artisti del circo di Flavio e Daniele Togni. Monsier Loyal e presentatore dello spettacolo è il famoso Ricky Piller : il suo compito è guidare il pubblico alla scoperta del mondo del circo e delle sue diverse discipline. Protagonisti dello show Bruno Togni, impegnato in un numero di giocoleria e bouncing balls; Adriana Togni che affascina gli spettatori con un numero di pole dance; Ilaria Togni, con la sua esibizione di cerchio aereo doppio, regala al pubblico momenti da “fiato sospeso” ed infine Claudio ed Enis Togni divertono grandi e bambini con un act di acrobazia comica. Inoltre non mancano sul palco numeri realizzati da giovani artisti emergenti che, grazie al loro talento, regalano al pubblico momenti unici di magia.

