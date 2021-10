G20, appello Oms: «Per nuovo piano Covid servono 23,4 miliardi di dollari»

In vista del G20 l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un appello chiedendo 23 miliardi di dollari per attuare il nuovo piano contro la pandemia. «Oggi pubblichiamo il nuovo piano e il budget per Act Accelerator», la piattaforma nata per garantire il più ampio accesso alle armi anti-Covid. La richiesta è di 23,4 miliardi di dollari, per raggiungere i nostri obiettivi globali e fornire gli strumenti necessari ai paesi nei prossimi 12 mesi. Finanziare completamente questo piano è essenziale» e «potrebbe salvare oltre 5 milioni di vite, principalmente nei Paesi a basso e medio reddito». Questo il messaggio lanciato dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il consueto aggiornamento sulla situazione Covid nel mondo.

Mentre i contagi e i morti tornano a salire, il Dg lancia la sua chiamata all'azione e si rivolge al G20: «Questo fine settimana, i leader di questi Paesi si incontreranno a Roma. Insieme, hanno la capacità di assumere gli impegni politici e finanziari necessari per porre fine a questa pandemia e per prevenire crisi future». Centrale nel suo messaggio ai potenti della Terra è proprio Act Accelerator: «Ha bisogno di 23,4 miliardi di dollari di investimenti internazionali fino a settembre 2022 per risolvere le disuguaglianze nell'accesso globale ai vaccini, ai test e alle cure».

«Siamo in un momento decisivo, che richiede una leadership decisa per rendere il mondo più sicuro - ha continuato il Dg Oms - Ho 3 richieste per i leader del G20: finanziare completamente Act Accelerator; sostenere un quadro generale per la sicurezza sanitaria globale attraverso un trattato legalmente vincolante; sostenere la creazione di un Health Threats Financing Board supportato da un Financial Intermediary Fund, ospitato dalla Banca Mondiale». I finanziamenti che vengono richiesti «sono una goccia nell'oceano rispetto al costo di non riuscire a porre fine alla pandemia. Se la pandemia di Covid non verrà tenuta sotto controllo, il Fondo monetario internazionale avverte che il Pil globale sarà ridotto di oltre 5 trilioni di dollari nei prossimi 5 anni».