Francesco Totti vs Ilary Blasi: l'allenamento è una sfida social. Chi è più in forma?

. L'addio alla Roma dell'ex capitano, le vacanze a Sabaudia, le corse nei boschi con Alberto Aquilani e gli altri amici. Una vacanza in famiglia con un obiettivo parallelo, mantenersi in forma. Questa mattina gli allenamenti della coppia più seguita dell'si è trasformata in. Il tutto a ritmo di musica.ha scelto il brano «Un po’ de que» di Ludwig.si è mantenuta sul classico con il celebre «Eye of the Tiger» dei Survivor, colonna sonora dell'indimenticabile Rocky. Un circuito funzionale quello proposto da entrambi, partendo dal workout con funi, faticosissimo, seguito da skip rapidi e chiuso da una serie di calci al sacco da boxe.Chi è più in forma tra i due? Difficile dirlo dalle immagini. Ma se cerchiamo un paragone tra i due, la maggiore elasticità di Ilary Blasi appare evidente. Più rapida e reattiva, soprattutti prendendo a calci il sacco. D'altro canto Francesco Totti si difende sfruttando sulla sua forza fisica nell'allenamento con le corde navali e l'abitudine agli skip con le gambe. L'esperienza calcistica in questo senso aiuta. A giudicare e scegliere il vincitore però saranno i fan che, tuttavia, hanno già incoronato entrambi in vetta alle classifiche social.