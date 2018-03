Si riconosce sullo sfondo della foto della moglie scattata 11 anni prima di incontrarsi: «Eravamo destinati ad amarci»

di Emiliana Costa

Si erano incontrati anni prima, erano stati nello stesso posto nello stesso momento. E lui era finito perfino sullo sfondo della foto di lei. Poi, inconsapevoli di essersi già incrociati per caso, si conoscono e scoppiaCome riporta, protagonisti dell'incredibile storia d'amore sono ilsignore lasignoraI due nel 2000 hanno visitato Fourth Square, in Cina. Entrambi hanno scattato la foto nello stesso momento, ma da angolazioni diverse. E Ye è finito sullo scatto della futura moglie.Inconsapevoli del loro primo incontro, Ye e Xue si conoscono 11 anni dopo e si innamorano. Oggi hanno due figlie gemelle, ma l'incredibile scoperta è avvenuta solo un mese fa. Il signor Ye stava guardando un vecchio album di famiglia per stabilire a chi assomigliassero le figlie, quando si è imbattutto nella foto della moglie e si è riconosciuto sullo sfondo."Quando ho visto la foto - racconta Ye - sono stato colto di sorpresa e mi è venuta la pelle d'oca. Ho riconosciuto la mia postura. Abbiamo scattato la foto nello stesso istante, ma da angolature diverse". E conclude: "Quando le bambine saranno più grandi ci torneremo e scatteremo una nuova foto".