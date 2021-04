C'è stata l'epoca dei ristoranti cinesi, poi del sushi giapponese, la stagione del tex-mex (da non confondere col latino-americano), della cucina fusion e via elencando le mode più o meno durature. Tutto si evolve: al popolare cibo di strada è bastato definirsi street food per diventare più caro. Alla vigilia del quasi liberi tutti del 26 aprile, legittimo quindi chiedersi quale sarà la nuova tendenza, specialmente per chi - tornato in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati