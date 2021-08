Firenze, nasce Casa Parkinson: supporto nelle cure grazie a team infermieri e medici specialisti

Nasce a Firenze "Casa Parkinson", progetto pilota per i pazienti con malattia di Parkinson che da settembre sarà attivo presso il presidio territoriale della Asl di via Canova, nel quartiere 4. Grazie all'iniziativa, spiega la Asl Toscana Centro, «la persona con malattia di Parkinson riceverà riferimenti professionali per risposte sia ambulatoriali che domiciliari alle proprie esigenze assistenziali e di socializzazione per un miglioramento globale della qualità della vita sua e del suo nucleo familiare». A "Casa Parkinson" ci saranno medici neurologi ospedalieri, e saranno coinvolti anche gastroenterologi, neurochirurghi e altri professionisti come geriatri, fisiatri, terapisti del dolore, oltre che infermieri di famiglia e comunità, fisioterapisti, logoterapisti, nutrizionisti e assistenti sociali.

«Gli infermieri di famiglia e comunità - precisa sempre la Asl - contando su consulenti infermieristici appositamente formati, supporteranno i pazienti nelle cure in un continuo lavoro assistenziale di scambio e relazione con i medici specialisti e con i medici di medicina generale». « Casa Parkinson - aggiunge ancora l'Azienda sanitaria - potrà contare anche sulle attrezzature per la telemedicina. È previsto in via sperimentale nei mesi a seguire il collegamento tecnologico da casa con i pazienti che rappresenterà un ulteriore supporto per integrare e implementare le risposte domiciliari. Rimane comunque attivo il servizio degli infermieri a domicilio».

