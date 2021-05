Un vero e proprio tormento quotidiano. È così che molti descrivono la fibromialgia, una malattia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Ma non per questo poco diffusa. A soffrirne sono infatti 2 milioni di italiani, specialmente donne intorno ai 40 anni d'età. Ne soffrono anche personaggi celebri, tra cui la cantante Lady Gaga che, a causa della malattia, in passato ha dovuto interrompere il tour. E anche l'attore Morgan Freeman e la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati