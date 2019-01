Festeggia l'indeterminato a 56 anni: l'amica la abbraccia e le rompe una costola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - A 56 anni arriva il contratto a tempo indeterminato e la collega l’abbraccia talmente forte da incrinarle una costola. Dopo il posto fisso subito la malattia. È accaduto nei giorni scorsi alla So.di.co di Cesano. «Appena ho comunicato alle colleghe che mi avevano fatto il contratto sono state felicissime – racconta – una di loro mi ha addirittura abbracciato e sollevato da terra».Continua. «Ho sentito subito un forte dolore, come se qualcosa si fosse rotto. Le ho chiesto di rimettermi giù. Il dolore si è calmato e ho ripreso a lavorare, è aumentato di nuovo ma la mattina seguente sono andata a lavorare». Sopportando le forti fitte è andata in azienda. Non voleva che il titolare pensasse che se ne stesse approfittando mettendosi subito in malattia dopo il contratto. «Sabato e domenica sono stata sempre male – aggiunge –, lunedì avevo preso un giorno di ferie per accompagnare mia figlia a fare la risonanza magnetica. Alle 7, quando siamo arrivate in ospedale, faticavo a respirare dal dolore. Le ho detto di andare a fare la risonanza da sola perché io mi sarei fermata al pronto soccorso e così ho fatto».