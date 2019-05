La donna che ha inventato la festa della mamma se ne è decisamente pentita

festa della mamma

La, come Natale, Pasqua e tutti i momenti di celebrazione collettiva, non si sottrae al grande business commerciale., la cittadina americana che nel, arrivò a detestare a tal punto la svalutazione di questa giornata da organizzare, qualche anno prima della sua morte, una petizione per annullarla. Se fosse viva ora, probabilmente vivrebbe il suo peggior incubo.La madre di Jarvis, Ann Reeves, fu un'attivista sociale e fondatrice dei Mothers' Day Work Clubs. Si impegnò per far frequentare a sua figlia l'università e già nel 1870 sostenne l'idea di creare un giorno a livello mondiale da dedicare a tutte le madri del mondo. Quando morì, il 9 maggio 1905, Anna Jarvis decise che avrebbe realizzato il sogno di sua madre. Iniziò a organizzare iniziative nella sua città natale, Grafton, West Virginia. Qui si tenne la prima celebrazione ufficiale della Festa della Mamma, il 10 Maggio 1908 nella chiesa metodista episcopale di Andrews. Da allora, la chiesa è stata soprannominata il "Santuario Internazionale della Festa della Mamma". Nel 1914, il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson firmò undella mamma come celebrazione nazionale.Ma presto la festa della mamma divenne molto più popolare di quanto la sua ideatrice potesse aspettarsi. Jarvis non sopportava l'idea che la gente spendesse così tanto denaro in stravaganti composizioni floreali, biglietti d'auguri e cioccolatini. All'inizio protestò contro fiorai e fioristi per la commercializzazione del, da lei scelto come simbolo di quella giornata. «La sua bianchezza è quella di simboleggiare la verità, la purezza e la grande carità dell'amore materno, la sua fragranza, la sua memoria e le sue preghiere. Il garofano non cede i suoi petali, ma li stringe al cuore quando muore, e così anche le madri abbracciano i loro figli nei loro cuori, l'amore delle loro madri non muore mai. Quando ho scelto questo fiore, stavo ricordando il letto di mia madre di dianthus bianchi» affermò la Jarvis.Venne anche arrestata per disordini pubblici e si espose contro, attivista e first lady statunitense, per aver usato la Festa della mamma come mezzo per promuovere la salute e il benessere di donne e bambini.Jarvis è morta nel 1948 ma la festa da lei creata vive ancora. Il giorno dedicato alle mamme è quello in cui più persone in tutto il mondo - fatta eccezione per Natale e la festività ebraica Hannukkah - acquistano piante e fiori. Solo quest'anno, gli americani hanno spesoper la festa, e la maggior parte di quei soldi è stata spesa per i gioielli: 5,2 miliardi.