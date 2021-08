Ferragosto, arriva il vademecum sull'alimentazione corretta per le difese immunitarie

Frutta, verdura e pesce freschi: è la «ricetta» in vista di Ferragosto per una corretta e sana alimentazione che può contribuire a irrobustire le difese immunitarie. I consigli, presentati come vademecum, indicano che «un corretto utilizzo di frutta, verdura e pesce fresco contribuisce a rafforzare le difese immunitarie grazie alle vitamine C, A, E, B6, B9, B-12». Nel vademecum, del centro agroalimentare di Roma (Car), anche consigli su come assumere la vitamina C grazie al consumo di agrumi, uva, fragole, frutti di bosco, kiwi, melone, peperoni, pomodori, broccoli, cavoli, piselli, spinaci, patate. La vitamina A - spiega la guida del Car - si assume dalla frutta e dalla verdura color giallo-arancio e ortaggi con foglie o altre parti commestibili color verde scuro. La vitamina E grazie invece al consumo di frutta secca (mandorle, nocciole, arachidi), oli vegetali (di oliva, di semi, di girasole, di soia).

Il vademecum sottolinea come la vitamina B si possa assumere grazie al consumo di pesce azzurro, cavoli, broccoli e spinaci, frutta secca, legumi. Il Car in particolare segnala che «è importante mangiare pesce perché è ricco di omega-3, in grado di ridurre l'infiammazione delle vie respiratorie». «Il nostro vademecum - afferma Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car - è realizzato con semplici consigli per un' alimentazione sana e soprattutto italiana, quando possibile con prodotti provenienti dalle campagne locali». «Teniamo molto - commenta Valter Giammaria, presidente del Car - ad aiutare i cittadini a scegliere il cibo di maggiore qualità da mettere in tavola, come riassunto in questo vademecum. Proprio per questo al Car è possibile trovare il Percorso Verde che punta al consumo di frutta e verdura freschissimi e del territorio».

