Federico Moccia firma una nuova serie di libri per bambini, tra i suoi nuovi personaggi centrali quello di Beniamina Wood, una ragazzina che sogna di diventare influencer sulle orme della sua beniamina Chiara Braccagni (ovvero Ferragni, nella realtà). Dopo grandi successi come «Tre metri sopra il cielo» e «Scusa se ti chiamo amore», lo scrittore fa il suo esordio nella narrativa per i più piccoli. Il primo titolo «Beniamina Wood e il mistero del diamantosso» uscirà il 4 novembre dalla casa editrice Tre60Kids, un marchio della casa editrice Tea Libri del gruppo Gems. A maggio 2022 arriverà il secondo volume, «Beniamina Wood e il concorso ingarbugliato».

«Ciao, sono Beniamina Wood! Il mio sogno è diventare la top influencer di tutta Bauville, proprio come Chiara Braccagni, ma non sarà facile... Ho una vita sociale frenetica, e insieme alle mie amiche cerco sempre di risolvere alcuni misteri, perché a Bauville succedono monte cose molto strane»: così si presenta la ragazzina nel primo volume della serie. «Oggi c'è la sfilata dello stilista Rodolfo Barboncino, l'evento dell'anno a cui non posso mancare: ci saranno i più importanti esponenti del mondo della moda… Sarà fantastico! Ma dovrò stare molto attenta, perché durante la sfilata sarà esibito il Diamantosso, uno dei gioielli più preziosi al mondo, e questo potrebbe essere un problema», racconta Beniamina.