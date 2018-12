Federica Nargi e Costanza Caracciolo con il pancione: «Ti voglio bene, socia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

amiche di pancione. Su Instagram Federica Nargi, incinta del secondo figlio, ha pubblicato delle foto scattate poco prima che nascesse Stella, la prima figlia di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Le due mamme sono raggianti in jeans e intimo.«Coco Mi raccomando Dì a Stella di non fare scherzi... zia Fede sta arrivando a Milano per immortalare questo meraviglioso momento della nostra vita....», scrive Federica Nargi citando una telefonata avvenuta poche ore prima della nascita di Stella.Poi continua: «E brava Stellina 😊⭐️... la sera stessa sei corsa in ospedale e dopo poche ore è nata la vostra meraviglia. ♥️ Abbiamo scattato queste foto con gli occhi pieni di gioia pronte a esplodere in lacrime di emozione e felicità ... INSPIEGABILE... ti voglio bene socia ♥️*».