Agroalimentare, la Fao: «Mercato all'ingrosso il traino per lo sviluppo del settore»

Nel settore agroalimentare, è il mercato all'ingrosso a trainare l'intero settore. È questo lo scenario emerso alla conferenza mondiale del Wuwm (World union of wholesale markets), l'Unione mondiale dei mercati all'Ingrosso, organizzata a Firenze da Mercafir, in collaborazione con Italmercati. «Il mercato all'ingrosso è il luogo in cui si svolge l'azione più importante della filiera alimentare e può cambiare il modello di business, è la forza trainante per cambiare il settore agroalimentare: i mercati sono la pietra miliare del settore alimentare anche per consegnare alle popolazioni locali e lontane un'alimentazione sana e nutriente». Così Qu Dongyu, direttore generale della Fao, intervenendo, da remoto al convegno. All'evento sono intervenuti 40 esperti mondiale sul tema del "futuro del cibo nel mondo post Covid".

«E dal vostro settore - ha spiegato Dongyu - che si stabilisce la distribuzione equa degli alimenti. È importante aiutare le piccole aziende alimentari che vanno coinvolte: le aziende agricole sono vicine alle città ma c'è bisogno di valorizzarle con infrastrutture, digitalizzazione, nuove tecnologiche. Con nuovi canali di marketing, per esempio il canale elettronico».

Per Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, «la pandemia ci ha insegnato che il cibo fresco è una delle grandi criticità del mondo, anche nei paesi ricchi è un aspetto importantissimo. Nelle nostre città, il ruolo dei mercati, che sono il motore della distribuzione, sta crescendo. La prospettiva per il nostro settore è adesso quella di essere pronti a inserirsi in questo grande piano di rilancio del paese, i nostri mercati sono allineati entro il programma dell'agricoltura italiana. Rappresentiamo circa 10 miliardi di fatturato nella distribuzione, nel commercio del prodotto fresco».