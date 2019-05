Mozzarelle di bufala false addio, dal Cnr un test per scoprire il latte estraneo

mozzarelle

Verificare che quella di bufala (e non) sia di latte 100% made in Italy sarà presto possibile. Grazie a unin grado di scoprire la presenza diimportato in un prodotto che dovrebbe, invece, essere derivato da materie prime italiane, come appunto la mozzarella di bufala campana Dop. A mettere a punto le basi per la realizzazione del test i ricercatori dell'Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispaam) di Napoli.