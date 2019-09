Expo della birra da "10 e lode" sposa cioccolato e baccalà: il via sabato alle 17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il baccalà delle isole Lofoten accanto alla pralina al cioccolato. Mondi apparentemente agli antipodi, ma che saranno a stretto contatto grazie alla, s'intende. La grande Expo allestita da La Brasseria Veneta, in programma questo fine settimana - sabato 21 e domenica 22 al Centro Ricreativo di Lancenigo di Villorba - compie 10 anni e unirà l'arte di fare birra, declinata grazie al contributo di dieci tra le migliori realtà del settore, ad alcune autentiche eccellenze gastronomiche. Un evento che costituisce un vero e proprio tuffo nel gusto, all'insegna dell'artigianalità e dell'homebrewing.Per promuovere in maniera semplice ed informale il mondo brassicolo saranno presenti anche esponenti di altre regioni, mentre tra gli ospiti sono annunciati il presidente di Unionbirrai Simone Monetti e il consigliere Tony Manzi, creatore del podcast Birradio.RASSEGNA CULTUna rassegna ormai cult tra gli appassionati, che prenderà il via sabato 21 alle 17 con l'apertura di spine, stand gastronomici e spazi dedicati alle attrezzature per l'homebrewing. Dove tutti gli appassionati troveranno in esposizione strumenti e altri macchinari utili a sviluppare le proprie brassate casalinghe. Durante la manifestazione non mancheranno momenti di scambio di consigli ed opinioni. Come il workshop a cura di Uberti e Aeb, nel quale Marco Vescovi illustrerà il modo di utilizzare al meglio i lieviti. Ingredienti fondamentali per creare la propria birra, ma che spesso vengono sfruttati in maniera sbagliata. Per non parlare del delicato momento dell'imbottigliamento: Luca Cottini svelerà tutti i segreti della tecnica isobarica per evitare il contatto con l'aria, fonte di ossidazione. E poi spazio alla vasocottura e altro ancora. Ma gli eventi più attesi saranno quelli prettamente degustativi. A partire dal primo momento esperienziale, A tutto baccalà, previsto per sabato alle 20,30. La delizia norvegese, proveniente direttamente dalle isole Lofoten grazie ai fratelli Tagliapietra, proposta nelle tre versioni classiche del mantecato, rosso e alla vicentina. Il tutto in abbinamento a birre artigianali dei birrifici presenti in rassegna, scelte dall'esperto Matteo Selvi (posti limitati e solo su prenotazione).IL PROGRAMMADomenica alle ore 15 ancora Matteo Selvi con Antonio Di Gilio a guidare la degustazione su Formaggi Veneti e Birra Artigianale con i formaggi delle Fattorie dei Sapori Veneti. Grande attesa per il pastrychef Gianni Minuzzo, che a partire dalle 17 proporrà un viaggio nel dolce mondo della cioccolata. Con deliziose sorprese tutte a base di cioccolata e birra artigianale per ingolosire ogni palato. Nell'occasione il mastro cioccolatiere presenterà la prima pralina al gusto di birra, in tre gusti uno diverso dall'altro. Durante la rassegna verranno inoltre premiati i vincitori di vari concorsi: Wide Open 2019 (assegnato al miglior homebrewer), miglior Birrificio Expo 2019, miglior formaggio Veneto tra quelli prodotti dalle Fattorie dei Sapori Veneti. Anche la beneficenza troverà spazio ad Expo 2019. Infatti il ricavato delle donazioni raccolte durante la manifestazione sarà devoluto alla Lilt di Treviso, per l'adozione a distanza di un bambino della Costa d'Avorio e per altri progetti specifici di solidarietà del nostro territorio, come Oltre il Labirinto Onlus, Ogni giorno per Emma Onlus, e anche borse di studio assieme al Comune di Villorba.