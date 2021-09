Eventi, ultimo weekend del Fiumicino Jazz Festival: concerti sul battello e al Museo del Saxofono di Maccarese

L'estate si chiude con la musica. Tre giorni di musica per l'ultimo week-end organizzato dal «Fiumicino Jazz Festival», iniziativa ideata dal Museo del Saxofono di Maccarese in collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino ed il sostegno del birrificio agricolo Azienda Podere 676. Sul Tevere è prevista, venerdì 24 settembre, la gita sul battello in compagnia della Continental Dixie Band, una formazione orchestrale in puro stile New Orleans che arricchirà con le tipiche atmosfere Dixieland il tragitto lungo le bellezze paesaggistiche sulle sponde del fiume. Un doppio appuntamento - alle ore 17 e 18 - per osservare il fiume da un punto di vista inusuale, scoprendo scorci, vegetazione e fauna inaspettata, tra cui Il tragitto attraversa, tra l'altro, il bastione del castello di Porto, antica sede vescovile, e Capo Due Rami, la biforcazione in cui il Tevere si divide formando Isola Sacra, oggi porto diffuso che ospita anche il «Pietro Micca», pirorimorchiatore a vapore, risalente al 1895, che è l'unica nave a vapore ancora in armo, esistente in Italia. La barca è ormeggiata all'Archeoboat di Fiumicino, in via Portuense, di fronte all'ingresso degli scavi Porti di Claudio e Traiano. Sabato 25 settembre, invece, al Museo del Saxofono di Maccarese il concerto serale dedicato al jazz.

Protagonista la cantante Marilena Paradisi col suo recente progetto Estemporanea-mente, un omaggio al più autentico jazz d'autore con un repertorio tratto dalle più celebri firme compositive, tra cui Markowitz, Henderson, Mancini, Hutcherson, Coleman, Corea e Monk. Con lei sul palco ci saranno i musicisti Riccardo Biseo al pianoforte, e Steve Cantarano al contrabbasso. Domenica 26 settembre, alle ore 18, è prevista una conversazione con Monica Gilardi, cantante jazz specializzata nel repertorio della swing era. Argomento dell'intervento saranno Le donne nel jazz, con un focus puntato su Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Anita ÒDay. Sarà accompagnata da Francesco di Gilio al pianoforte. È prevista prenotazione obbligatoria alla Pro-loco di Fiumicino per gli eventi sul battello.