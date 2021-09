Eventi, via a StraVagante: carovana di artisti ciclisti attraversa l'Appennino. Il Festival dei paesaggi 9-19 settembre

Una carovana di artisti ciclisti gira per l'Appennino. Roma, Spello, Arcevia, tre regioni e due mari, scavalcando l'Appennino centrale da ovest ad est, in bicicletta e su treni locali, dal 9 al 19 settembre. Con una carovana di artisti-ciclisti - tra loro Marco Scarponi, fratello di Michele, il ciclista e campione marchigiano vittima di un incidente stradale mentre si allenava - che lungo il percorso incontreranno altri artisti, insieme ai quali creare un evento nomade, molto attento alle buone pratiche ecologiche e plastic-free, che promette di offrire spettacoli teatrali, concerti di musica classica e leggera, mostre, installazioni, live painting, street art, laboratori per bambini e non solo. Parte dal Teatro Villa Pamphilj di Roma, il viaggio di «StraVagante, festival dei paesaggi», per 4 giorni di eventi nella capitale e con tappe in Umbria, a Spello dal 15 al 17 settembre, e nelle Marche ad Arcevia dal 16 al 19.

Settanta persone tra artisti, narratori, musicisti e illustratori incontreranno le comunità locali per «superare confini, esplorare paesaggi, per unire ciò che è stato diviso: persone, idee, affetti, tempo, territori, comunità», spiegano gli organizzatori, una rete di teatri nelle tre regioni quali Teatro Villa Pamphilj e Teatro Verde, Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale per l'Umbria e Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata per le Marche. Tra i partecipanti, oltre a Scarponi, anche Andrea Satta dei Tˆtes de Bois. «La bicicletta è un mezzo antico e moderno. - spiegano gli organizzatori - E se si rompe, se si buca? Si ripara e si riparte, si mette una toppa, si ricostruisce. Come in Teatro».