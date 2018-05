Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri e la sestina vincente di oggi martedì 29 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In diretta su ledidi oggi,: ecco i numeri vincenti, a seguire le quote. La sestina del Superenalotto:. Numero Jolly 20, Numero SuperStar 67. Nessun 6 né 5+, il jackpot è di 41 milioni e 400 mila euro.BARI 89 79 46 17 1CAGLIARI 49 82 26 37 60FIRENZE 21 44 14 9 47GENOVA 59 34 20 79 38MILANO 80 56 69 31 45NAPOLI 25 29 52 36 41PALERMO 42 84 4 69 61ROMA 1 52 76 37 80TORINO 46 35 14 58 15VENEZIA 40 2 79 33 63NAZIONALE 43 76 55 45 8319 28 42 49 68 83Numero Jolly 20Numero SuperStar 671 2 21 25 29 34 35 40 42 4446 49 52 56 59 79 80 82 84 89Numero Oro 89Doppio Oro 89 79Punti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 2 totalizzano Euro: 80.853,81Punti 4: 525 totalizzano Euro: 323,71Punti 3: 19.039 totalizzano Euro: 26,31Punti 2: 295.939 totalizzano Euro: 5,20Punti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 4 totalizzano Euro: 32.371,00Punti 3SS: 62 totalizzano Euro: 2.631,00Punti 2SS: 1.260 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 8.051 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 18.302 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 11.973 totalizzano Euro: 299.325,00