Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 12 dicembre 2023: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi, martedì 12 dicembre 2023: in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti in tempo reale, con il jackpot del Superenalotto che, dopo il 6 da 85 milioni conquistato giovedì 16 novembre, ammonta oggi a 30,1 milioni di euro. Nessun '6' né '5+' nell'estrazione del Superenalotto di oggi. Centrati invece due '5' da oltre 81mila euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 30,9 milioni di euro.

Lotto, estrazione di martedì 12 dicembre

Lotto, l'estrazione di oggi: dalle ore 20 in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di oggi martedì 12 dicembre 2023.

Estrazioni Lotto di martedì 12 dicembre 2023

Estrazioni Superenalotto di martedì 12 dicembre 2023

Quote Superenalotto di martedì 12 dicembre 2023

LOTTO, LE RUOTE

BARI 46 85 8 33 51

CAGLIARI 43 61 11 4 86

FIRENZE 88 24 47 22 6

GENOVA 5 76 75 42 3

MILANO 78 88 62 42 86

NAPOLI 23 87 86 8 45

PALERMO 13 56 77 55 39

ROMA 14 49 88 68 34

TORINO 59 47 10 15 75

VENEZIA 3 11 36 85 45

NAZIONALE 21 50 53 90 65

Superenalotto di martedì 12 dicembre

Superenalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi: non conosce sosta la caccia alla sestina vincente. Dopo il 6 da oltre 85 milioni centrato a Rovigo il 16 novembre 2023, oggi martedì 12 dicembre 2023 ci sono in palio con il jackpot di 30,1 milioni di euro per il 6.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

4 27 47 57 59 89

Numero Jolly 7, Numero Superstar 4

10ELOTTO: I NUMERI

3 5 8 11 13 14 23 24 43 46 47 49 56 59 61 76 78 85 87 88

Numero Oro: 46

Doppio Oro: 46 85

Extra: 4 6 10 15 22 33 36 42 51 55 62 68 75 77 86

Gong: 21

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.171 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 2 totalizzano Euro: 81.430,01

Punti 4: 540 totalizzano Euro: 307,08

Punti 3: 20.067 totalizzano Euro: 24,88

Punti 2: 292.358 totalizzano Euro: 5,30

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 3SS: 179 totalizzano Euro: 2.488,00

Punti 2SS: 2.147 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 12.545 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 24.269 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Seconda Chance 50 Euro: 95 totalizzano Euro: 4.750,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.310 totalizzano Euro: 42.930,00

Vincite WinBox 1: 1.971 totalizzano Euro: 49.275,00

Vincite WinBox 2: 204.302 totalizzano Euro: 416.112,00

Totale vincite Seconda Chance: 14.405

Totale vincite WinBox: 206.273

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 30.900.000,00