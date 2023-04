Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di giovedì 27 aprile 2023: i numeri vincenti e le quote

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di giovedì 27 aprile 2023: su Leggo.it in diretta oggi a partire dalle 20 tutti i numeri vincenti, con il jackpot del Superenalotto che assegna oggi un ammontare da oltre 22 milioni. Questi i numeri estratti. Nell'ultima estrazione di lunedì scorso non ci sono stati 6 né 5+. Per la prossima estrazione di oggi del Superenalotto, il jackpot aggiunge la cifra di 22 milioni e 200 mila euro.

ESTRAZIONI LOTTO DI GIOVEDI' 27 APRILE 2023

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di oggi giovedì 27 aprile 2023. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del Lotto del 2020 e del 2021 e 2022.

Estrazioni del Lotto di giovedì 27 aprile 2023

Estrazioni del Superenalotto di giovedì 27 aprile 2023

Quote e vincite del Superenalotto di giovedì 27 aprile 2023

LOTTO, LE RUOTE

BARI 83 89 79 1 41

CAGLIARI 60 35 17 77 89

FIRENZE 52 39 22 42 40

GENOVA 34 81 33 4 85

MILANO 20 77 52 73 12

NAPOLI 72 43 17 89 47

PALERMO 65 83 85 70 36

ROMA 31 20 54 11 37

TORINO 28 81 25 1 56

VENEZIA 62 51 78 54 45

NAZIONALE 85 28 9 53 35

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI GIOVEDI' 27 APRILE 2023

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Come abbiamo scritto in apertura, dopo che è stato centrato il jackpot sabato 25 marzo, oggi giovedì 27 aprile 2023 ci sono in palio 22,2 milioni di euro per il 6. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del 2020, 2021 e del 2022.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

7 86 77 10 63 62

Numero Jolly 5

Numero superstar 44

10ELOTTO, I NUMERI

3 10 13 14 19 21 32 36 40 41 44 49

68 70 74 76 78 81 83 85

Extra

4 8 11 22 27 34 38 45 47 51 61 62 71 82 84

Numero oro 81

Numero doppio oro 81 14

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.50 di oggi:

Vincite SuperEnalotto

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 56.059,21

Punti 4: 592 totalizzano Euro: 617,86

Punti 3: 28.407 totalizzano Euro: 29,03

Punti 2: 452.305 totalizzano Euro: 5,00

Vincite SuperStar

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 61.786,00

Punti 3SS: 111 totalizzano Euro: 2.903,00

Punti 2SS: 2.066 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.543 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 28.614 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 132 totalizzano Euro: 6.600,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 19.807 totalizzano Euro: 59.421,00

Vincite WinBox 1: 2.672 totalizzano Euro: 66.800,00

Vincite WinBox 2: 264.011 totalizzano Euro: 536.878,00

Totale vincite Seconda Chance: 19.939

Totale vincite WinBox: 266.683

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 23.500.000,00