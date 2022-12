Estrazioni Lotto e 10eLotto di venerdì 9 dicembre 2022: i numeri vincenti

Lotto e 10eLotto, le estrazioni di venerdì 9 dicembre 2022: tutti i numeri vincenti, anche senza il jackpot del Superenalotto il cui jackpot, nel concorso di domani, ammonta a 323,2 milioni di euro, il più alto al mondo. L'estrazione saltata ieri per la festa dell'Immacolata Concezione è stata rinviata a oggi per quanto riguarda il Lotto, a lunedì 13 per quanto riguarda il Superenalotto.

ESTRAZIONI LOTTO DI VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di oggi venerdì 9 dicembre 2022. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato (oggi di venerdì, come detto in via eccezionale).

LOTTO, LE RUOTE

BARI 38 11 74 15 72

CAGLIARI 47 78 90 2 59

FIRENZE 63 11 86 48 89

GENOVA 44 55 6 54 65

MILANO 61 86 40 81 70

NAPOLI 40 59 52 45 6

PALERMO 41 27 89 29 76

ROMA 16 8 2 36 86

TORINO 14 68 71 47 42

VENEZIA 83 75 86 71 58

NAZIONALE 30 37 46 49 1

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

8 11 14 16 27 38 40 41 44 47 55 59 61 63 68 74 75 78 83 86

Numero oro 38, Doppio Oro 38 11

EXTRA 2 6 15 29 36 45 48 52 54 65 71 72 81 89 90

GONG: 30