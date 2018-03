Emorragia cerebrale: cos'è, che sintomi ha e quando si può morire con la malattia che ucciso Frizzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Com’è mortoIl volto tv che ha donato il sorriso ad un paio di generazioni di telespettatori Rai è stato stroncato da, una sindrome neurologica legata alla rottura di un vaso (spesso un’arteria) che produce perdita di sangue (emorragia, appunto) all’interno del cranio. L’può avere rischi più o meno alti per la vita del paziente,a seconda dell’area del cervello interessata: le cause possono essere legate ad una malattia o ad un trauma cranica (ad esempio dopo un incidente stradale). Nei primi casi, si parla principalmente di persone oltre i 50 anni di età.Un’emorragia può interessare i tessuti profondi del cervello (intra-assiali) o la sostanza bianca (extra-assiali): nel secondo caso, abbiamo un ematoma subdurale o epidurale, o un’emorragia subaracnoidea. L’emorragia cerebrale può essere lobare (se interessa un solo emisfero) o profonda (se coinvolge altre regioni come il cervelletto). L’ematoma è intraparenchimale se il versamento di sangue avviene nei tessuti cerebrale, mentre si ha un inondamento ventricorale quando avviene nelle cavità ventricolari.Solitamente sono un forte dolore alla testa accompagnato da nausea e vomito, uno stato confusionale, la perdita di coscienza, formicolio al viso e agli arti, convulsioni, perdita della vista, oltre a difficoltà a leggere, scrivere, parlare e coordinare i movimenti.La morte del paziente si può avere in caso di emorragia molto grave: il sangue può comprimere il tessuto cerebrale e portare al cosiddetto idrocefalo, con possibilità di danni permanenti, coma e decesso. I medici possono procedere, se intervengono in tempo, con una terapia farmacologica (nei casi più lievi) o con un intervento chirurgico: si esegue un’operazione per il drenaggio e la rimozione dell’emorragia, per ridurre il gonfiore dei tessuti cerebrali ed evitare un ulteriore sanguinamento.