Emilio Fede: «Ritocchini? No, colpa del grandangolo». Irriconoscibile da Giletti

la partecipazione di Emilio Fede a Non è l’Arena di Massimo Giletti

Qualche giorno faha fatto parlare moltissimo: per via del suo aspetto, che non sembra più quello di qualche anno fa, e non per l’età ma per il suo viso quasi irriconoscibile. A 86 anni, l’ex direttore del Tg4 sembrava ‘gonfio’ e dall’espressione innaturale, e sui social erano subito scattate le battutine:per qualcuno. Decine i post e i tweet su Fede, dopo che il blogger Nonleggerlo aveva postato uno screenshot della sua comparsata in tv.Oggi però, ha commentato questa specie di tormentone social che lo ha coinvolto: «Non ho fatto né chirurgia estetica né botulino, niente - ha detto - Sfido chiunque ad avermi mai visto anche solo in una spa…». Le guance pronunciate sono colpa di qualche chilo in più, spiega. «Il mio amico Giacomo Urtis, chirurgo estetico, dice che è stata l’inquadratura con il grandangolo - continua - la mattina leggo i necrologi, vedo che il mio nome non c’è e mi faccio la barba felice».