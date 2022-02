Elon Musk offre 5mila dollari allo studente per smetterla di tracciare il suo jet: il 19enne ne chiede 50mila

Trattative in corso tra il ceo di Tesla Elon Musk e uno studente 19enne della Florida Jack Sweeney, per eliminare un account Twitter che segue come un'ombra gli spostamenti dell'aereo di Musk. Il miliardario ha tentato in un primo momento di far ragionare il ragazzo. Nulla di fatto. Così Musk ha deciso di passare alle offerte economiche: 5.000 dollari per eliminare l'account che traccia il suo jet privato. Ma Sweeney ha rilanciato: ne vuole 50.000.

Lo riporta la Cnn precisando che Sweeney ha oltre 150.000 follower e tramite il suo account Twitter ElonJet, monitora i voli di Musk e riferisce quando e dove l'aereo decolla o atterra e la durata di ogni viaggio. Il giovane studente della University of Central Florida ha sviluppato una dozzina di altri account che tracciano i viaggi di personalità di alto profilo, tra cui Bill Gates e Jeff Bezos. Il primo messaggio di Musk è datato 30 novembre: «Puoi toglierlo?», ha chiesto Musk a Sweeney. «E' un rischio per la sicurezza.» Il Ceo di Tesla e SpaceX alla fine gli ha offerto 5.000 dollari, ma Sweeney ha risposto chiedendone invece 50.000. La palla ora è di nuovo nelle mani di Musk.