«Siamo sempre in attesa che qualcuno faccia qualcosa per salvare il pianeta Terra e invece, tocca a tutti noi. Dobbiamo agire in fretta». La giornalista e divulgatrice scientifica Eliana Liotta, classe 1968, lancia l'allarme e domani tornerà in libreria con un nuovo saggio - Il cibo che ci salverà. La svolta ecologica a tavola per aiutare il pianeta e la salute ripartendo dall'importanza dei singoli gesti, dalla necessaria consapevolezza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati