Paura per Elettra Lamborghini, trasportata in ambulanza: «Colpa dello stress»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura perche pochi minuti fa ha postato sulle sue Instagram Stories una foto con una flebo sul braccio e la scritta «Lo stress mi ha inviato il conto». L'ereditiera è stata trasportata in, ma al momento non si conoscono le cause del malore.Forse colpa del caldo, o per i numerosi impegni l'ereditiera e regina dei reality show internazionali in una seconda stories è su una barella pronta a salire in ambulanza. Non sembrerebbe nulla di grave, ed è proprio lei a scrivere«Mi sto riprendendo, grazie a tutti».Elettra, sta lavorando al suo nuovo singolo dopo il successo di "Pem-Pem" ed è tra gli ospiti del FESTIVAL SHOW di Jesolo Lido (Venezia) previsto per giovedì 2 agosto.