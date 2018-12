Elena Santarelli lascia i social: «Cercate di vincere ogni tristezza e di stupirvi della vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si prepara a festeggiare ilcon la sua famiglia e annuncia ai followers il desiderio di abbandonare i social. Da più di un anno la showgirl lotta contro lae ha raccontato che il bambino ha reagito bene alle cure. Un periodo delicato durante il quale ha avuto il sostegno di amici, colleghi e fan. Per le feste ha deciso di lasciare temporaneamente i suoi account e su Instagram ha augurato Buon Natale ricordando di apprezzare sempre la vita.«Volevo augurare a tutti un ‘sereno Natale’, cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita, io farò un po’ di detox dai social… see you soon», ha scritto su Instagram la Santarelli, pubblicando una foto del suo Bichon à poil frisé. Subito è scattata la reazione dei fan, che hanno ricambiato gli auguri e ribadito il sostegno al figlio, malato di cancro al cervello a soli nove anni.La Santarelli è sempre molto attiva sul web ed è impegnata nella campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la(associazione fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali). Più di un anno fa l'intervista con cui annunciò la malattia: «Non avevamo sospetti – ha raccontato – era un esame fatto per precauzione. Quando mio marito è tornato a casa gliel’ho letto in faccia. Sono andata in bagno e ho vomitato». Nonostante il dramma, Elena non si è mai persa d’animo: «Il percorso è lungo ma confidiamo di essere nell’80% che si salva... Il momento più brutto è stato quando di notte, con la torcia in mano, andavo a raccogliergli i capelli sul cuscino per non farglieli trovare al mattino. Quei momenti erano una pugnalata. Metti al mondo un figlio e vuoi proteggerlo, ma non sai che puoi sentirti così tanto impotente».