Come crescere i figli evitando che diventino bulli e maschilisti: ecco i consigli per i papà

di Angela Padrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visto che Mind the Gap vuol dire “ridurre le distanze” tra uomini e donne,. Si può occupare anche dell'altro fronte del “gap”, gli uomini. In questo caso, i padri.Mentre le mamme generalmente trovano un sacco di consigli su, per gli uomini questo è più raro. Secondo il blog ThriveGlobal (https://thriveglobal.com/stories/fatherhood-advice-parenting-tips-dads-wisdom/?utm_source=Newsletter_General&utm_medium=Thrive ) solo il 28% per cento dei padri negli Usa trova un supporto emotivo o sociale sui media, e stiamo parlando dell'America. In Italia è facile supporre che sia molto peggio, perché le statistiche neanche esistono.Vediamo comunque i consigli sul rapporto padri-figli, suggeriti da Thrive global: sembrano buone anche per i papà italiani.1-svolgere le piccole commissioni con i bambini. A volte sembra che si perderà più tempo. E' vero, ma se ne approfitterà per chiacchierare in modo rilassato o fare comunque delle cose insieme. Fosse anche solo comprare insieme un cibo che piaccia a tutta la famiglia.2- Lasciate le preoccupazioni fuori dalla porta. Quando tornate a casa non portatevi dietro il carico del lavoro.e alla famiglia. Cercate anche di stare allegri: essere cupi e preoccupati non serve a niente.3- Sentite dellacon i vostri figli: sarà la colonna sonora che ricorderanno tutta la vita.4-, nel bene o nel male. Fatevi ispirare da qualcosa che ricordate con piacere, di quando eravate piccoli, o cercate di evitare un atteggiamento che vi dispiaceva particolarmente. Non rifate gli stessi errori.5-i con i ragazzi - o con voi stessi. Giusto pretendere dei comportamenti corretti, ma fate in modo che loro si sentano liberi di aprirsi con voi, che si fidino, anche per dirvi che hanno sbagliato. Meglio che vi confessino di aver preso una multa per aver guidato ubriachi, piuttosto che costringerli a fare le cose di nascosto.6-, qualche volta, che abbiano qualche piccola delusione, li aiuterà a crescere. Ma stategli vicini, se accade.7-n che cosa sono bravi. Non costringeteli ad amare il tennis, o il nuoto, se invece preferiscono il ballo, o il calcio. Potrete scoprire qualcosa di nuovo anche voi.