Influenza, Ecdc: «Mantenere le misure anti Covid per contrastarla»

«Avanti con distanziamento e igiene, cruciali soprattutto in strutture sanitarie» per contrastare il diffondersi dell'influenza stagionale. È la raccomandazione dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che invita a non dire addio troppo in fretta a strategie come distanziamento e mascherine. «Durante la stagione 2020-2021- ricordano gli esperti - si è verificata una notevole diminuzione, maggiore del 99%», in pratica un dimezzamento, «del numero di infezioni influenzali rilevate in Unione europea/Spazio economico europeo, con numeri simili a quelli segnalati durante i periodi interstagionali.

Ciò indica» dunque «che gli interventi non farmacologici, come evitare gli assembramenti non necessari e il mantenimento delle misure igieniche, sono efficaci non solo nel frenare la diffusione di Sars-CoV-2, ma anche dell'influenza». «La nostra esperienza con la pandemia di Covid-19 - afferma Pasi Penttinen, capo del programma antinfluenzale dell'Ecdc - ci ha dato ulteriori prove che interventi non farmacologici come il distanziamento fisico e le misure igieniche possono frenare efficacemente la diffusione dell'influenza. Ciò è particolarmente importante da considerare in ambienti come case di cura e strutture sanitarie».

