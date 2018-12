Drew Barrymore in lacrime davanti ai followers: «La vita ti butta giù in un minuto»

di Silvia Natella

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche le star piangono.sul suo profilosi è mostrata in lacrime. Con le sue parole ha cercato di essere di conforto per tutte le persone che soffrono. «Ci sono giorni difficili e a volte la vita può arrivare e buttarti giù in un minuto. Piangiamo e poi ci rialziamo», ha scritto sui social.Da parte dell'attrice 43enne un post di incoraggiamento per tutti quelli che ritengono di essere sfortunati perché non sono ricchi o in perfetta forma. Momenti no capitano tutti, anche ai divi. Si può essere al centro del gossip o sul red carpet e subito dopo apparire depressi e senza make up.«Certo, dopo due ore di trucco e parrucco e una bella fotografia e una bella illuminazione. A volte mi sento bella anche dopo un allenamento in cui ho sudato ... Tutto questo va bene, perché è frutto del nostro lavoro, impegnandoci possiamo raggiungere gli obiettivi... Quello che non si può nascondere è che alcuni giorni sono difficili e non così belli, ma mi rendo conto di essere fortunata ad avere problemi risolvibili e la mia gratitudine non finisce mai...piangiamo, ci rialziamo e mettendo un piede davanti all'altro ricominciamo», continua.Non è la prima volta che l'ex bambina prodigio del cinema americano - che con "E.T" diintenerì tutto il mondo - si mostra "acqua e sapone" e fragile. Non nasconde, inoltre, di avere qualche problema con il peso. «Non sono incinta, sono solamente grassa», aveva risposto tempo fa a un fan incontrato a cena che le aveva chiesto se fosse di nuovo in dolce attesa.