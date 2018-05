Incidente la manda in coma e non ricorda più il marito: ora lo sposerà di nuovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna americana rimasta senza memoria in seguito a un incidente che l'ha fatta andare in coma, risposerà il marito il mese prossimo. E' la commovente storia di Angela Sartin-Hartung, 55 anni, originaria dell'Oklahoma.La donna era stata centrata in pieno a un incrocio di New York da una macchina della polizia nell'ottobre del 2013. Nel violentissimo impatto la donna aveva avuto un forte trauma alla testa e aveva rischiato di morire. Quando Angela si è svegliata dal coma, racconta il Mail online, non aveva nessun ricordo del marito, Jeff Hartung, del matrimonio, avvenuto nel 2000, e degli anni passati insieme.La donna credeva infatti di essere ancora sposata al suo primo marito, ora morto, e non a Hartung. Dopo l'incidente, ha raccontato la donna al giornale inglese, la coppia ha cercato di ricostruire la relazione e Angela si è innamorata di nuovo del marito. I due si risposeranno il 19 giungo a Central park a New York.La coppia aveva già raggiunto un accordo di risarcimento da 2 milioni di dollari con l'amministrazione di New York cinque anni dopo l'incidente, di cui Angela non ricorda nulla.