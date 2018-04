Domenica Live, l'uomo elfo: «Quaranta operazioni, ma sono ancora a metà strada»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è un ragazzo argentino di 26 anni divenuto famoso in tutto il mondo per la sua scelta di vita: ha speso decine di migliaia di euro per sottoporsi a una quarantina di, eseguiti in tutto il mondo, per. La sua storia è diventata celebre in tutto il mondo e per questolo ha voluto a tutti i costi a Domenica Live. Il ragazzo ha spiegato: «Sono ospite di varie trasmissioni tv e sto girando il mondo. All'inizio era un po' dura, ma mi sto abituando e sono contento di poter aiutare economicamente la mia famiglia, soprattutto mia sorella che deve pagarsi gli studi universitari».Luis ha raccontato perché ha scelto di somigliare ad un: «Non mi sono mai piaciuto e quando ero più piccolo venivo emarginato dagli altri ragazzi, sono sempre stato un fan della culturae gli elfi mi hanno sempre affascinato. Ho iniziato ad adottare i primi accorgimenti per somigliare a un elfo a 14 anni, ma solo a 20 mi sono sottoposto al primo intervento chirurgico. Successivamente, mi sono sottoposto a».Per rendere estremamente realista la somiglianza, il giovane si è sottoposto a vari tipi di interventi: «Mi sono operato due volte al, ho fatto un trapianto a vampiro, diverse, un intervento alla mandibola e mi sono fatto tagliare leper averle a punta. Queste che vedete, ovviamente, sono delleche applico alle orecchie. Ho anche avuto un'operazione alle gambe per allungarle».Ciò che colpisce di più, oltre alle orecchie, sono però gli, dal colore viola e dalla grandezza decisamente innaturale. «Mi sono sottoposto ad, che hanno cambiato il loro colore, ma uso anchecolorate per modificarne la sfumatura» - ha spiegato Luis - «, nei prossimi giorni mi dovrò sottoporre ad altri tre interventi: un lifting per viso e collo e la rimozione di grasso dagli zigomi. Si tratta di correzioni successive ad altre operazioni chirurgiche effettuate in precedenza».Tra i più critici, in studio, c'è senz'altro, che lancia al ragazzo una provocazione: «Vuole somigliare fedelmente a un elfo, ma lo sa che gli elfi non hanno gli? Sarebbe disposto ad evirarsi?». Luis, però, sembra non badare alle critiche: «So che ad alcuni non piace, ma mi rende felice e mi ha migliiorato la vita in ogni aspetto. Ogni operazione ha i suoi rischi, ma non c'è niente che non possa essere affrontato e secondo me ne vale assolutamente la pena».