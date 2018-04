Dizionario bilingue Gatto/Italiano: in edicola con il quotidiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna la promozione del Gazzettino dedicata ai nostri amici a quattrozampe preferiti. Dopo il cane, è la volta di un grandissimo amico come il gatto. Domani, sabato 21, al prezzo di 6.90 euro più il costo del nostro giornale, si potrà acquistare il primo volume del. Si tratta di un’opera con testi di, illustrazioni di Gilles Bonotaux e a cura di Roberto Marchesini che ha curato l’edizione italiana. Il libro è pubblicato per i tipi delle Edizioni Sonda.In questo volume si potrà conoscere tutto quello che può essere utile per avere la compagnia di un felino; di come coccolarlo senza innervosirlo e di come farsi comprendere in casa. Non mancheranno nemmeno i consigli utili per la “manutenzione” di un gatto tra le mura domestiche, tra alimentazione, bisognini e pulizia.