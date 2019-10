Pretende dall'ex i soldi spesi nel matrimonio: rischia il processo

di Adelaide Pierucci

Pretende dalla ex moglie i soldi investiti durante il matrimonio, rischia di finire a processo per estorsione, come un boss qualsiasi. «Mi darai i soldi con le buone o con le cattive». «Hai tutto da perdere, io no». Per l'uomo, un cinquantenne dell'Eur, con la fedina penale immacolata, il pm Antonio Verdi, specializzato nei reati da codice rosso, ha già firmato la richiesta di rinvio a giudizio. La somma pretesa e contestata 135.000 euro. Era stato quello il prezzo dato dall'indagato al tempo...