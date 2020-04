La giornalista è in diretta tv e suo marito (nudo) sotto la doccia

E' successo di tutto nelle dirette da casa di personaggi famosi e report. Durante la pandemia, i collegamenti televisivi passano attraverso i cavi della linea digitale fino nelle case dei protagonisti intervistati. Con tutti i rischi del caso. Come quello che ha coinvolto una giornalista americana, Melinda Meza, durante una trasmissione della KCRA 3. La reporter stava raccontando la sua quarantena dalla sua abitazione a Sacramento, in California, ma proprio mentre mostrava il tutorial su come tagliarsi i capelli, dietro di lei un uomo, presumibilmente il marito, si stava facendo una doccia. Mike de Lambert, questo il nome del compagno, non sapeva di essere finito nell'inquadratura trasmessa a milioni di telespettatori. Il video, neanche a dirlo, è finito sui social e sui cellulari di tutto il mondo.



