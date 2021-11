Dieta, il melograno e tutti i benefici del suo succo: ecco come prepararlo

Tipico di questo periodo dell'anno, il melograno fa molto bene all'organismo. È ricco di vitamina A e C ed è anche fonte di fibre, sali minerali e antiossidanti. Grazie alle sue proprietà, svolge anche una potente azione antinfiammatoria e, aspetto da non sottovalutare, è molto gustoso. La sua tipica struttura a chicchi per alcuni è un ostacolo che lo rende difficile da mangiare, ecco allora una soluzione gradita a grandi e piccini: bere un bicchiere di succo. Prepararlo è molto semplice: in questo video scopriamo insieme alcuni segreti per staccare facilmente i chicchi e ottenere un ottimo succo di melograno.

APPROFONDIMENTI ALIMENTAZIONE Dieta prima del Natale, -3 kg in 7 giorni: il menù per... LA DIETA Cibi viola, i benefici per il corpo che in pochi conoscono: i 10... ALIMENTAZIONE Maggio, il mese della Dieta Mediterranea