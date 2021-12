Il digiuno intermittente rallenta l'invecchiamento (e fa dimagrire): come funziona

Donare nuova giovinezza alle cellule del nostro corpo è possibile, attraverso alcuni alimenti e anche grazie al digiuno intermittente. Secondo uno studio condotto da I.R.C.C.S., in collaborazione con Neuromed di Pozzilli (IS), Università di Bologna, Università di Varese e Università Lobachevsky di Nizhny Novgorod (Russia), modulando i processi infiammatori e controllando i grassi e gli zuccheri, è possibile rigenerare le cellule del nostro organismo. Crediti foto@shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

