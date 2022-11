«Saltare la colazione aumenta il rischio di diabete e patologie cardiovascolari». Quante calorie assumere? I consigli dell'endocrinologa

«Saltare la colazione, oltre a una diminuzione della capacità di concentrazione, può comportare una serie di rischi come quello di sviluppare obesità, patologie cardiovascolari o diabete, dal momento che si creano delle alterazioni mataboliche». Ad affermarlo è la professoressa Silvia Migliaccio, specialista in Endocrinologia e Nutrizione, presidente della Società Italiana di Alimentazione. Ma quante calorie previste in una dieta devono essere assunte durante il primo pasto della giornata? «La colazione - chiarisce Migliaccio - deve fornire calorie intorno al 20-25% del fabbisogno giornaliero».

Ruolo fondamentale della colazione è quello di interrompere il lungo digiuno delle ore notturne, digiuno molto spesso consigliato in diete che promettono una perdita di peso in tempi lampo. «Il digiuno prolungato può comportare delle alterazioni. Il problema delle diete che prevedono digiuni prolungati per un dimagrimento è la ripresa dei chili in tempi veloci e in misura maggiore rispetto a prima». «Mangiare in continuazione - conclude l'endocrinologa - è sbagliato così come anche è sbagliato il digiuno prolungato».