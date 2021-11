Dieta dei ceci, ecco come abbassare trigliceridi e colesterolo e riacquisire la “perfetta" forma fisica

I ceci sono un alimento versatile e facile da preparare che spesso però non inseriamo nella nostra alimentazione. In verità sono perfetti per la dieta: aiutano a controllare i trigliceridi e il colesterolo e a mantenere il peso forma. I ceci sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, sono diuretici e ricchi di vitamina B (in articolare modo B3 e B9 coinvolte nel metabolismo). Sebbene contengano un elevata quantità di carboidrati, le numerose fibre presenti aiutano a controllare il picco glicemico, favorendo un lento assorbimento degli zuccheri. Contengono anche diversi sali minerali come zinco, magnesio, selenio e calcio. Crediti foto@kikapress, shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com