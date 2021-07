Come restare in forma per l'estate? Il video della bevanda detox fai da te

C'è un solo modo per tenersi in forma e affrontare al meglio il caldo estivo: bere delle ottime bevande fresche a base di frutta e verdura. Come fare? Ve lo spieghiamo in questo video. Ecco tutti gli ingredienti e i passaggi necessari a creare la bevanda detox fatta in casa perfetta per te.



Gli estratti non contengono grassi né zuccheri e sono particolarmente indicati per chi ama purificarsi in modo sano e naturale senza rinunciare al proprio peso forma. Inoltre, hanno le proprietà benefiche necessarie a disintossicare il corpo dalle tossine in eccesso e sono privi di sostanze chimiche potenzialmente dannose.