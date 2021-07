Dieta, ecco la bevanda energizzante per mantenersi in forma: è detox e facile da preparare

Stress, mille cose da fare e tanto tanto caldo: agosto è ormai alle porte e il desiderio di mare, fresco e relax sembra prendere il sopravvento su qualunque cosa. Ma chi subisce maggiormente le conseguenze di tutte queste pressioni? Il nostro corpo, naturalmente.

Tra alimentazione, sudore e affaticamento, è proprio sul nostro organismo che ricadono tutti gli effetti di questi momenti così intensi. Eppure, un modo per purificarsi, rinfrescarsi e trovare un po' di sollievo c'è. È detox e facile da preparare, e una volta scoperto non potrete più farne a meno. Una bevanda perfetta per la vostra dieta estiva.

Dieta del melone, quanto e come mangiarlo per dimagrire: il trucco

Dieta: ecco la bevanda detox

Stiamo parlando della bevanda energizzante a base di frutta che proprio perché priva di zuccheri e povera di calorie è la ricetta perfetta per la vostra dieta. In questo video vi spieghiamo come farla in meno di un minuto. Cosa vi serve? Ananas, fragole, kiwi e mirtilli.

