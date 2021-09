Covid e diabete hanno in comune "il meccanismo", ruolo chiave dell'interferone nelle cure

I diabetici rischiano più di altre persone di andare incontro a forme gravi di Sars-Cov-2. Uno dei segni distintivi delle più severe forme di Covid-19 è la risposta immunitaria eccessiva che scatena la tempesta di citochine pro-infiammatorie. Bassi livelli di un particolare enzima coinvolto nei processi infiammatori collegati al diabete 2 si riscontrano, quindi, anche nelle forme gravi di Covid. A indicare il meccanismo molecolare è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the national academy of sciences), che individua anche in un trattamento precoce con l'intereferone beta un possibile aiuto per evitare la temuta tempesta citochinica nelle persone con diabete.

Utilizzando un modello murino i ricercatori del Michigan Medicine Departments of Surgery and Microbiology and Immunology hanno scoperto un legame tra l'infiammazione incontrollata e un enzima, chiamato SETDB2, coinvolto anche nell'infiammazione che impedisce la guarigione delle lesioni cutanee in chi soffre di diabete. Nelle cellule immunitarie (macrofagi) di topi con diabete infettati dal Sars-Cov-2, infatti, la concentrazione di questo enzima è più bassa di quella presente in topi non diabetici infetti.

