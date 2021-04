Coppia, la piattaforma che aiuta a separarsi facendo tutto online

Nel momento più difficile per una coppia, quando si arriva alla decisione di separarsi, la possibilità di formalizzare la scelta senza vedersi può essere un aiuto sul piano emotivo. Da questa intuizione nasce Di-Visioni, start-up nata in pieno lockdown da un gruppo di avvocati e mediatori, che ha strutturato una piattaforma web in cui le persone interessate possono usare la Online Dispute Resolution (Odr), strumento digitale molto usato negli Stati Uniti, per risolvere sul web le controversie legali.



I TRE LIVELLI

«Di-Visioni è strutturata su tre livelli - spiega Alessia Cerchia, tra i fondatori - in cui i primi due sono rivolti alle coppie che hanno già trovato un accordo. Il primo servizio offre gratuitamente informazioni di orientamento sulle procedure di separazione, mentre il secondo, Basic, è un servizio di accompagnamento alla formalizzazione della separazione in comune o in tribunale». In questo caso la piattaforma guida la coppia alla compilazione delle domande, fino agli uffici competenti dove presentarle.



«L'ultimo servizio, Premium, ha come obiettivo quello di aiutare le coppie senza un accordo a trovarlo in autonomia. C'è un percorso online, studiato da avvocati e psicologi, che propone tutti i punti tipici di una separazione, dalla gestione dei figli all'assegno di mantenimento».



LA GIURISPRUDENZA

Il sistema è programmato per proporre delle soluzioni prese dalla prassi giurisprudenziale. «Se entrambi i coniugi accettano la proposta allora si procede allo scioglimento del matrimonio, altrimenti viene comunicato di rivolgersi a professionisti ed esperti di mediazione». Il vantaggio di usare Di-Visioni risiede nella rapidità delle procedure «e rappresenta un'alternativa più economica rispetto alle operazioni in presenza».