Demolisce casa fatta da "archistar": obbligato a ricostruirla com'era

di Giampiero Valenza

Demolisce casa sua, progettata dall’architetto austriaco Richard Neutra e realizzata nel 1936, ma l’amministrazione non ci sta e gli impone di ricostruirla così com’era. Anzi, obbliga a fare di più: al proprietario di casa è stato chiesto di mettere una targa all’ingresso che possa spiegare la storia dell’abitazione nata negli anni Trenta, il perché del suo abbattimento e della sua ricostruzione.A ordinare a Ross Johnston di rimettere tutto in ordine è stata la City Planning commission di San Francisco. L’uomo aveva comprato nel 2017 l’abitazione nel quartiere di Twin Peaks per 1,7 milioni di dollari. Forte della sua nuova proprietà aveva previsto di ristrutturare i quasi 400 metri quadrati e così ha presentato la richiesta di un permesso, poi approvato dall’amministrazione.La vicina Cheryl Traverce, così come riporta Fox News, aveva però notato qualche modifica di troppo. Infatti commenta come la casa fosse “sparita”.L’uomo era arrivato a fare una domanda retroattiva per un permesso di demolizione, chiedendo di costruire una nuova casa a tre piani che avrebbe portato l’abitazione ad avere quasi 1.200 metri quadrati. Istanza che però è stata bocciata. Ora, infatti, bisognerà ripristinare l’opera realizzandone una replica.Per l’avvocato di Johnston, Justin Zucker, il valore storico della casa era stato cancellato nel corso degli anni, visto che un incendio aveva l’aveva colpita nel 1968 e c’erano state alcune risistemazioni tra gli anni Ottanta e Novanta.