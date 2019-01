Noto con piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”... @heather_parisi pic.twitter.com/NQHCcOzr0T — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) 18 gennaio 2019

Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H* #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi (@heather_parisi) 17 gennaio 2019

Continua la lotta a distanza tradopo il tweet di ieri di quest’ultima in cui prendeva in giro la Cuccarini per la sua svolta sovranista. Sui suoi profili social (Facebook e Twitter)ha ribattuto duramente al tweet di Heather Parisi, e senza peli sulla lingua. Siamo ormai davanti ad una lotta senza esclusione di colpo. Un duello social senza precedenti.«Noto con piacere - scrive Lorella Cuccarini - che H (riferita a Heather, ndr) non si è ancora tolta l’auricolare dai tempi di ‘Nemica Amatissima’ e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore ‘Umbi’: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia - per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro sì - continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo…».Il presunto ‘Umbi’ a cui si riferisce la Cuccarini è il marito di Heather Parisi, Umberto Maria Anzolin, con cui l’ex showgirl di origini statunitensi vive a Hong Kong: secondo quanto afferma Il Fatto Quotidiano, dopo il loro trasferimento a Hong Kong ci furono polemiche per il mancato pagamento di alcuni debiti dopo la chiusura della conceria di famiglia. Ma Heather a Chi smentì tutto: «L’ho fatto per amore, senza fughe o misteri - disse - per iniziare a 50 anni l’ennesimo importante capitolo di una vita meravigliosa».