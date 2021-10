Royal Caribbean, ecco la crociera più lunga del mondo: durerà 274 giorni e il prezzo è esorbitante

Royal Caribbean sta lanciando una crociera da 274 notti intorno al mondo. La partenza inaugurale è prevista per il 2023 e i prezzi partono da 61.000 dollari a persona, pari all'incirca a 52 mila euro. In un comunicato stampa di mercoledì, la compagnia ha affermato che questa sarà, di fatto, «la crociera più lunga e completa al mondo». L'azienda ha fatto sapere che la nave, che partirà da Miami, toccherà più di 150 destinazioni in 65 paesi, in tutti e sette i continenti.

“The Ultimate World Cruise” farà tappa in destinazioni tra cui Casablanca in Marocco, la Grande Barriera Corallina in Australia e l'Antartide. Altre fermate includono poi il Brasile, dove i passeggeri potranno vedere la statua del Cristo Redentore a Capodanno, e Pechino.

The Ultimate World Cruise, un viaggio intorno al mondo

Il viaggio inaugurale della crociera, come detto, partirà da Miami il 10 dicembre 2023 e vi farà ritorno il 10 settembre 2024. I passeggeri viaggeranno sulla nave da crociera Serenade of the Seas, che ha 13 ponti e include un campo da minigolf, una sala giochi, una parete per l'arrampicata su roccia, una piscina, un teatro e una spa. La nave può ospitare quasi 2.500 passeggeri e più di 800 membri dell'equipaggio. Per una persona che alloggia in una camera di stato interna, i prezzi partono da $ 61.000 a persona, salendo a un prezzo iniziale di $ 65.000 per una cabina con vista sull'oceano e $ 79.000 per una cabina con balcone.

La nave, le prenotazioni, le tappe

Un soggiorno in una junior suite a bordo della nave costa da $ 112.000 a persona. Royal Caribbean ha affermato che i passeggeri ottengono uno sconto del 10% se pagano per intero entro il 6 gennaio 2023. Il mondo di terra della pandemia si è fermato lo scorso marzo, causando il crollo dei ricavi delle compagnie del settore. Carnival Cruises ha venduto sei navi da crociera lo scorso giugno, dopo aver registrato una perdita di 4,4 miliardi di dollari. Una cifra sbalorditiva. Con l'introduzione dei vaccini COVID-19, l'industria, a poco a poco, sembra essersi ripresa . «Ora più che mai, le persone hanno deciso di viaggiare per il mondo e recuperare il tempo perduto», ha dichiarato nel comunicato stampa Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean.

Discover our first-ever Ultimate World Cruise. 🌎 Seven continents, 60+ countries, 11 World Wonders, and endless adventures – this is the hemisphere hopping expedition of a lifetime, debuting December 2023. Learn more at: https://t.co/knf1vAM2D4 pic.twitter.com/YuRuK8cvtN — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) October 20, 2021

L'Ultimate World Cruise si divide in quattro tappe: Americhe e Antartide, Asia e Pacifico, Medio Oriente e Mediterraneo e Nord Europa. I passeggeri possono anche prenotare su questi scali singoli, piuttosto che optare per l'intero viaggio di nove mesi. Le prenotazioni sono state aperte mercoledì per i membri della Crown and Anchor Society a livello Diamond o superiore e si apriranno il 27 ottobre per tutti gli altri passeggeri. Royal Caribbean ha affermato che i prezzi per le quattro singole tappe del viaggio saranno annunciati all'apertura delle prenotazioni a dicembre.