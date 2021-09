Consentito accesso con i cani ai dipendenti del Comune di Crema: esperimento della durata di un anno

Svolta pet friendly al Comune di Parma: dal primo di ottobre i dipendenti del Comune potranno, in via sperimentale per un anno, portare il proprio animale domestico al lavoro. «Dopo avere consentito l'accesso al Palazzo Comunale anche ai cittadini con il proprio animale d'affezione - spiega il sindaco Stefania Bonaldi - e avere ricevuto qualche richiesta anche da operatori comunali abbiamo deciso di avviare questa sperimentazione. Pur consapevoli che ogni situazione dovrà essere vagliata dai dirigenti, perché non sempre la presenza dell' animale può essere compatibile con l'attività di ufficio, abbiamo ritenuto giusto darci questa possibilità».

APPROFONDIMENTI IL POST Valentina Vignali, l'appello su Instagram: «Ho perso il mio... IL CASO Cinghiali a spasso a Roma, famigliola davanti ad un asilo a... ANIMALI Questo cane adora i giochi da tavolo: ecco la sfida a Forza 4 con il... ALTO VICENTINO «Blocchi stradali dei cacciatori per inseguire una lepre. Siamo...

«I benefici a nostro avviso superano le criticità e vanno da una generale promozione dell'attenzione verso gli animali e la loro cura, alla diminuzione dello stress ed all'aumento della motivazione del lavoratore o della lavoratrice, ad un generale benessere lavorativo, che in ultima analisi va a incidere sulla sua soddisfazione ed efficienza», conclude il primo cittadino.

Questo cane adora i giochi da tavolo: ecco la sfida a Forza 4 con il suo migliore amico umano