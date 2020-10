Il rischio di diffusione del Covid-19 sui trasporti pubblici è rimasto molto basso durante la pandemia: lo dimostrano diversi studi internazionali. Le misure di sicurezza imposte ai trasporti pubblici in tutto il mondo da quando è esploso il virus li hanno resi «i luoghi più sicuri della terra», ha detto il dottor Julian Tang, professore di scienze respiratorie alla Leicester University.

Se le persone «prendessero le stesse precauzioni in altre aree ad alto rischio come strade affollate e pub, il numero di casi si ridurrebbe», ha spiegato Tang a Sky News. Gli ultimi dati dalla Francia mostrano che solo l'1,2% dei 2.830 cluster di coronavirus del paese registrati tra il 1 maggio e il 28 settembre si sono verificati su qualsiasi tipo di trasporto (aerei, navi e treni). Due terzi di questi sono stati registrati come trasmessi presso aziende, ambienti scolastici e universitari, eventi pubblici e privati ​​e centri sanitari.

